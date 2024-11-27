'Это не нормально': Маск отреагировал на просьбу Байдена о $24 миллиардах для Украины

Маск может получить должность в администрации Трампа, из-за чего критика Байдена ожидаема.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на просьбу действующего президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении на помощь Украине дополнительных 24 миллиардов долларов. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети X.

"Это не нормально", - написал Маск.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить на помощь Украине еще 24 миллиарда долларов. Администрация президента хочет добавить новые расходы в правительственный пакет финансирования, который может быть принят в декабре.

Видео дня

По словам журналистов, просьба из Белого дома к законодателям поступила 25 ноября. Они отметили, что эту информацию подтвердили два помощника конгрессмена.

Илон Маск в администрации Трампа - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что миллиардер Илон Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления, который поручил создать новый президент США Дональд Трамп. Ожидается, что этот департамент будет заниматься реформой правительства.

По словам экспертов, Маск в администрации Трампа несет угрозу сфере электротранспорта. Они подчеркнули, что компания Tesla сможет получить преимущество перед конкурентами.

Вас также могут заинтересовать новости: