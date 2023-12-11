В противном случае, как убежден госсекретарь США, последствия могут быть еще хуже.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россию необходимо "остановить в Украине".

Свою точку зрения в интервью CNN он объяснил тем, что российское руководство может решить напасть на страну НАТО и втянуть США в "более широкий конфликт".

Кроме того, он отметил, что проблемы с выделением Украине помощи играют на руку Кремлю. "Для Украины это абсолютно жизненно важно. Они достигли значительного прогресса за последний год и оттеснили российскую агрессию, вернув более 50% территории, которая была захвачена с февраля 2022 года", - заявил Блинкен.

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Помощь США Украине

6 декабря законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел голосование в Сенате. В то же время, Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины и совместном производстве оружия.

А вчера стало известно, что Белый дом активизирует взаимодействие с законодателями США. В Вашингтоне пытаются заключить двухпартийное соглашение, которое предусматривало бы военную помощь Украине Израиля, одновременно усиливая охрану границы США. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.

Как известно, республиканцы настаивали на том, что дополнительное финансирование для Украины должно быть совмещено с серьезными изменениями в вопросах безопасности границ США, но двухпартийная группа сенаторов, стремящаяся достичь компромисса, не имеет значительного прогресса менее чем за неделю до выхода Конгресса США на рождественские каникулы.

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