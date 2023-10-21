Они работали над поставкой предметов, используемых в пакистанской программе создания баллистических ракет.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех компаний, базирующихся в Китае.

Как сообщает Министерство обороны США, это сделали в соответствии с Указом президента, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Указанные компании расположены в Китайской Народной Республике и работали над поставкой предметов, которые применяются в пакистанской программе создания баллистических ракет. Речь идет о:

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General Technology Limited - поставляла материалы для пайки, которые используются для соединения компонентов в ракетных двигателях для баллистических ракет и при производстве камер сгорания.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - поставляла оправки и другое оборудование, которое может использоваться при производстве твердотопливных ракетных двигателей.

Changzhou Utek Composite Company Ltd, - с 2019 года поставляла стекловолокно D-glass, кварцевую ткань и ткань с высоким содержанием кремнезема, которые применяются в ракетных системах.

Они участвовали или пытались участвовать в деятельности или сделках, которые в значительной степени способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки.

Санкции США - последние новости

Как сообщал УНИАН, США решили ограничить также торговлю с 42 китайскими компаниями из-за поставок микрочипов в Россию.

Позже Reuters сообщило, что администрация Байдена планирует остановить поставки в Китай более продвинутых чипов искусственного интеллекта, разработанных американским производителем Nvidia и другими компаниями. Эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии. Под американские ограничения также подпадают Иран и Россия.

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