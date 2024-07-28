Также ученые призывают сильнейший альянс мира прекратить политику умиротворения агрессора.

Более полутора сотен ученых из ведущих университетов Европы, США и других стран мира обратились к НАТО с открытым письмом, в котором призвали как можно скорее принять Украину в альянс. Текст письма публикует британское издание The Gardian.

Ученые подчеркнули, что вступление Украины в оборонный альянс не создаст никаких дополнительных стимулов для агрессивных действий Кремля, ведь Россия и без того "полна решимости уничтожить Украину и не нуждается в дополнительной мотивации для этого". Авторы документа напоминают, что до сих пор РФ не напала ни на одного члена НАТО, а взамен угрожала, вторгалась и оккупировала только нейтральные страны.

"Приглашение Украины в НАТО стало бы окончательным шагом в сторону от политики умиротворения [агрессора] и обратно к верховенству международного права и защите прав человека", - говорится в открытом письме, которое подписали 158 исследователей из разных стран мира.

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Подписанты отметили, что Россия достаточно спокойно восприняла вступление в НАТО Финляндии и Швеции, двух своих соседей. По мнению ученых, это доказывает, что Россия выступает против членства Украины в НАТО только потому, что это будет препятствовать ее дальнейшей агрессии против этой страны.

НАТО боится взять Украину к себе

Как писал УНИАН, во время нынешнего саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса в очередной раз побоялись дать Украине четкую перспективу членства, ограничившись слабыми фомулированиями о "мосте в НАТО", который они якобы подготовили для Украины.

Эту нерешительность крупнейшего альянса мира откровенно высмеяли даже некоторые страны-члены, выступающие за членство Украины в НАТО. Президент Чехии в частности отметил, что любой мост "можно легко разрушить".

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