Утверждается, что украинцы хотели провести переговоры с польскими протестующими, но польская полиция этому помешала.

Польская полиция на границе заблокировала группу украинских водителей и не пропустила их на переговоры к польским дальнобойщикам, которые протестуют возле пункта пропуска "Корчева-Краковец". Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" с места событий.

Польские перевозчики, блокирующие границу, 1 марта установили жесткий "лимит" на проезд грузовиков через границу - 1 машина в час. Как пишет ЕП, украинские водители решили провести переговоры с польскими протестующими, но польская полиция и спецназовцы "окружили украинских водителей, разбив их на несколько групп".

"По словам украинских водителей, польская полиция не позволила им подойти к польским протестующим, окружила их и даже не позволяет вернуться к своим машинам и кемпингам", - пишет ЕП.

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Утверждается, что группу украинцев блокировали таким образом не менее двух часов, после чего водителям разрешили вернуться к своим машинам.

В польской полиции заявили, что украинские водители якобы сами пытались заблокировать дорогу, но дальнобойщики эти обвинения отвергают.

Ситуация на границе с Польшей

Как писал УНИАН, 1 марта к польским фермерам, которые уже несколько месяцев блокируют границу с Украиной, снова присоединились польские перевозчики. Свой протест на границе они приостановили в январе. Польские перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка.

Также мы сообщали, что сегодня в 13 часов польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Шегини". Транспорт не пускают как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

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