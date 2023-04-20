Польские военные признали, что украинский опыт имеет важнейшее значения для модернизации их армии.

Польша модернизирует свою систему противовоздушной обороны с учетом опыта войны в Украине. Об этом рассказал министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет PAP.

По его словам, Польша строит многослойную систему противовоздушной обороны и уже серьезно продвинулась в этом направлении. Польская армия отказалась от советской системы организации ПВО, когда за защиту неба отвечали одновременно и Воздушные силы, и сухопутные подразделения, что создавало неуместную конкуренцию.

Блащак подчеркнул, что опыт войны в Украине играет очень важную роль в построении современной системы ПВО в Польше.

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Перевооружение польской армии

Польша запустила программу масштабного перевооружения и увеличения национальной армии. В рамках этой стратегии Польша уже заказала у Южной Кореи 1000 основных боевых танков K2 и 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams у США. Это сделает Польшу обладателем крупнейшей в Европе танковой группировки.

По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, Польша хочет иметь самую сильную армию среди европейских стран, чтобы Россия даже не думала нападать.

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