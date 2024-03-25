24 марта ракета РФ снова залетела в Польшу.

Польша, реагируя на постоянные залеты российских ракет в ее воздушне пространство, создаст постоянную вертолетную базу в городе Свидник Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной, сообщает Минобороны Польши.

Как отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, 25 марта в аэропорту Люблина было подписано письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с запланированным размещением постоянной вертолетной авиационной базы Сухопутных войск в Свиднике, которая будет обслуживать потребности Вооруженных сил Польши.

Косиняк-Камыш отметил, что территория базы составит 100 гектаров, здесь постоянно будут дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск, а также будут обучаться военные летчики.

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Свидник - город в восточной Польше, административный центр Свидницкого уезда Люблинского воеводства. Расположен в 90 км от пункта пересечения границы с Украиной Дорогуск.

В городе расположен вертолетный завод WSK PZL Świdnik, также в городе находится аэропорт Люблина.

Российская ракета залетела в Польшу - что известно

24 марта ракета РФ залетела в Польшу. УНИАН уточнял, что российская ракета залетела в Польшу в районе села Осердув Люблинского воеводства на 39 секунд.

В Польше объяснили, что не сбивали российскую ракету, поскольку это представляло бы риск для местных жителей.

Впоследствии в Польше объявили о намерении усилить присутствие своих войск на востоке - в частности, в приграничных районах с Беларусью, Россией, Литвой и Украиной. В Минобороны Польши заявили, что это будет "постоянное присутствие" и что соответствующие меры направлены на сдерживание "потенциальных вражеских нападений и атак".

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