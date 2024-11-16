В ролике показана довольно неуклюжая анимация и уклонения от ракет в стиле фильма "Матрица".

"Рособоронэкспорт" представил рекламный ролик, в котором Су-57 помогают китайскому дракону защитить город от атак самолетов, вертолетов и БПЛА. Видео разместили на официальном Telegram-канале российской компании.

На первых кадрах дракон уничтожает вертолеты, которые похожи на американские Bell 360 Invictus.

Затем в небе появляются более крупные "угрозы", а именно - беспилотники и самолеты. Причем беспилотные аппараты похожи на разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, которые использовала, в частности, и Украина.

"Вероятно, дракон готовился погибнуть под натиском такой мощности, но тут на помощь приходят Су-57 и всех побеждают, причем уклоняясь от ракет буквально как в том самом фрагменте "Топ Ган: Меверик", - прокомментировал ролик военный обозреватель Игаль Левин.

Китайская презентация Су-57

Ролик был сделан для китайской авиационной выставки Airshow China 2024, где россияне представили свой Су-57.

Посетители выставки обратили внимание на довольно низкое качество сборки самолета и несоответствие истребителя требованиям пятого поколения.

Позже россияне заявили, что наконец смогли продать Су-57, но не назвали ни вероятных покупателей, ни количества проданных истребителей. Отметим, что ранее в СМИ много раз появлялась информация об экспортных контрактах на Су-57, однако ни один из них не подтвердился. Главный зарубежный партнер РФ в программе истребителя "пятого поколения" - Индия - со скандалом покинула ее в 2018 году.

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