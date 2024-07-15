В Трампа стреляли 13 июля во время его выступления в Пенсильвании.

В Кремле считают, что попытка убийства бывшего президента США Дональда Трампа была организована его политическими противниками. Атмосфера вокруг него спровоцировала то, что чем сталкивается Америка сегодня, сообщает Politico, цитируя слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с помощью, сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата, всем сторонним наблюдателям стало очевидно, что его жизнь под угрозой", - заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что Москва "не считает, что покушение на жизнь Трампа было организовано нынешней властью, но атмосфера вокруг кандидата в президенты спровоцировала то, с чем сегодня сталкивается Америка".

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В то же время издание отметило, что представитель Кремля повторяет тезисы некоторых республиканцев, которые пытались переложить вину за стрельбу на демократов, обвиняя их в "разжигании вражды".

"Россия всегда осуждала и сейчас осуждает любые проявления насилия во время политической борьбы", - сказал Песков.

Он также отметил, что российский правитель Владимир Путин не звонил Трампу и не собирается этого делать.

Трамп в центре внимания - что известно о покушении

Как ранее писал УНИАН, Байден откажется от критики Трампа после поку шения на его жизнь. Как известно, кампания действующего президента сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, включая те, которые освещали осуждение Трампа по делу о выплате денег порнозвезде.

Также УНИАН сообщал, что после стрельбы Трамп переписал речь перед республиканцами. Теперь он будет призывать к новым усилиям по достижению национального единства.

"Это шанс объединить всю страну, даже весь мир. Речь будет гораздо другой, чем это было бы два дня назад", - сказал он.

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