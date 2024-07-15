Теперь он будет призывать к новым усилиям по достижению национального единства.

Кандидат в президенты Дональд Трамп после покушения на него переписал речь, которую должен был произнести на съезде Республиканской партии в Милуоки в 18 июля, пишет Associated Press.

"Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей", - сказал Трамп.

Впрочем, после покушения текст изменили. Теперь он будет призывать к новым усилиям по достижению национального единства, отметив, что к нему обращаются люди с разными политическими взглядами.

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"Это шанс объединить всю страну, даже весь мир. Речь будет гораздо другой, чем это было бы два дня назад", - сказал Трамп.

Политик отметил, что ему удалось избежать смерти во время покушения, поскольку он отвернулся от толпы, чтобы посмотреть на экран, на котором была показана диаграмма, на которую ссылался.

Важные последние новости - Трамп пережил покушение

В Пенсильвании во время предвыборного митинга с крыши здания выстрелили в Дональда Трампа в тот момент, когда он выступал на сцене. Очевидцы видели подозрительного человека, который находился на крыше, и утверждали, что рассказали о нем правоохранителям. Журналисты узнали, что всего прозвучало пять выстрелов, погиб один человек, двое - ранены. Кроме того, у Трампа пулей пробита верхняя часть правого уха.

Стрелок ликвидирован. По сведениям Федеральной службы безопасности, в экс-президента стрелял Томас Мэтью Крукс - ему 20 лет, и он родился в городе Бетел-Парк, что в Пенсильвании.

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