Марк Галеотти отметил, что президент РФ еще попробует использовать наемников в своих целях.

Главарю ЧВК Евгению Пригожину может грозить "внезапная" смерть от "чая или дверной ручки". Он наложил вето на использование "вагнеровцев" другими командирами и пошел против желания президента Российской Федерации Владимира Путина, а такое глава Кремля не прощает.

Британский политолог Марк Галеотти отметил, что Путин не хочет потерять "Вагнер" в Украине, в Африке и в других частях мира, поэтому он провел встречу с Пригожиным и командирами ЧВК, чтобы убедить их продолжать вести боевые действия.

"Интересно, что президент РФ предложил, чтобы "Вагнер" продолжал участвовать в СВО, но под другим командованием. По словам Путина, многие полевые командиры вроде бы не против этого, но именно Пригожин вмешался и наложил вето, сказав: "Нет, ребята на это не пойдут", - цитирует эксперта BRIEFLY.

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При этомГалеотти указал, что хоть президент РФ и заключил сделку с главным "вагнеровцем", но подобное он не забывает и не прощает.

"Если он сейчас пойдет против Пригожина, то шансы на возможные будущие сделки весьма ограничены. Поэтому я подозреваю, что в данном случае Пригожину предоставлено окно возможностей. Если он сможет и дальше вести дела в Африке и других регионах в интересах России, то это хорошо и отлично. Если нет, то, может быть, через год, когда пыль осядет и никто не будет обращать на него внимания, Пригожина погубит либо чай, либо дверная ручка", - подытожил политолог.

Мятеж Пригожина - что известно

23 июня 2023 года так называемый "повар Путина" и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел маршем на Москву, чтобы останавливать главу минобороны РФ Сергея Шойгу. Пригожин его обвинил в ударе по позициям "вагнеровцев".

Наемники не дошли 200 км до Москвы, когда главарь ЧВК развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко. Последствиями бунта "вагнеровцев" стала ликвидация империи Пригожина и отправка наемников в Беларусь, где обустроили несколько лагерей.

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