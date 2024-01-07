Эксперт не считает, что распад РФ - единственный итог ее послевоенного существования.

После полномасштабной войны против Украины РФ может не распасться, а превратиться в "российскую феодализацию".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram написал, что самый яркий признак надвигающейся внутренней дестабилизации страны-агрессора и погружение ее в хаос - вооружение Росгвардии артиллерией и танками.

"Многие эксперты, когда говорят о послевоенной россии, то говорят о её распаде. Я же не могу сказать, что распад России - это единственный итог ее послевоенного существования, а вот преобразование из российской федерации в российскую феодализацию - это вполне реально", - полагает он.

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Аналитик также спрогнозировал, какой будет послевоенная РФ. По его мнению, там будут феодальные наделы, которыми будут управлять местные царьки-олигархи, "со своими частными армиями, законами и полным неподчинением центру".

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Напомним, экс-премьер России Михаил Касьянов прогнозировал, что полномасштабная война россиян против украинцев может завершиться в конце текущего года. По мнению, бывшего чиновника, защитники Украины способны совершить прорыв, и большинство оккупированных территорий могут быть освобождены.

Ранее журналист и публицист Виталий Дымарский говорил, что западные государства боятся, что распад РФ будет иметь последствия, с которыми будет трудно справиться.

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