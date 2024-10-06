Выяснилось, что экипажи страдают от чрезмерного шума, плохого освещения и плохого качества воздуха - и это лишь часть проблем.

Военные Китая имеют ироничное название для службы на борту подводных лодок: "Дворец Дракона". Но в условиях службы на подводных лодках КНР нет ничего фантастического или даже здорового.

Об этом пишет Business Insider. Издание объясняется, что название "Дворец Дракона" пошло из китайской мифологии. Согласно ей Ао Гуан является королем всех морских драконов, который правит ими из своего подводного хрустального дворца. Но жизнь на борту подводных лодок Народно-освободительной армии Китая далека от дворцовой, говорится в отчете CMSI.

В документе представлен редкий взгляд на то, как функционируют китайские подводные лодки, что обычно является размытым из-за секретности китайской армии и широко распространенной цензуры. Выяснилось, что экипажи страдают от чрезмерного шума, плохого освещения и плохого качества воздуха. В то же время консервы, которые часто подают на стол, настолько несъедобны, что у некоторых моряков развиваются пищевые расстройства.

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Работа на борту подводных лодок НОАК может стоить здоровья персоналу. Различные исследования за последние два десятилетия выявили многочисленные заболевания, в том числе язвы во рту и боль в спине.

"В 2018 году исследователи из нескольких институтов НОАК и больниц, которые проводили опрос на базе подводных лодок, обнаружили, что подводники подвержены боли в пояснице из-за ограниченного рабочего пространства, долгих часов в фиксированном или искривленном положении и постоянной вибрации, которой они подвергаются. Результаты показали 33,81% случаев боли в нижней части спины среди офицеров и рядового состава", – говорится в отчете.

К тому же, экипажи страдают и психологически – причина в постоянном шуме и плохом воздухе. Члены экипажа, которые работают и живут в условиях плохого микроклимата подводной лодки, подвержены скуке, усталости, вялости и дискомфорту, что влияет на их психологическое состояние, когнитивные способности и эмоциональное благополучие.

"Эти проблемы еще больше усугубляются вредными газами, магнитными полями, шумом, вибрациями и многими другими препятствиями для спокойного сна и комфорта", – отмечает CMSI.

Известно, что уровень шума на борту китайских кораблей достигает от 90 до 130 децибел. И этот показатель даже выше порога в 85 – 100 децибел, установленного китайскими военными. В то же время из-за плохого освещения у членов экипажа наблюдаются проблемы со зрением.

При этом из-за плохой подготовки медперсонала и ненадлежащего оборудования в длительных плаваниях медицинская помощь оставляет желать лучшего. Но недавно на подводных лодках Китая обратились к использованию китайской медицины. И плохая ситуация с медпомощью может быть одной из причин.

Есть проблемы и с питанием.

"Моряки большинства флотов жалуются на питание. Даже на подводных лодках ВМС США, которые, как считается, питаются лучше, чем на других кораблях, есть свои нарекания на еду низкого качества. На китайских подводных лодках, численность экипажей которых варьируется от 60 человек на дизельном ударном катере до 120 человек на подводной лодке с баллистическими ракетами, и обеспечение аппетитной едой в течение месяцев является сложной задачей", – пишет BI.

Проблема в том, что на подводных лодках запрещено готовить пищу на открытом огне. Из-за этого консервы, похоже, были основным продуктом питания военных в течение многих лет во время дальних плаваний. Но из-за плохого вкуса этих консервов немалое количество моряков получило анорексию.

На борту появилось больше свежей и замороженной пищи. Но когда свежая еда заканчивается или включается режим экономии электроэнергии, экипажи подводных лодок начинают питаться стандартными полевыми пайками.

В конце концов, вопрос заключается в том, подрывают ли эти проблемы эффективность 61 китайской подводной лодки. Хотя большинство из них являются обычными, а не ядерными, они могут стать одним из самых эффективных видов оружия Пекина в случае вторжения Китая на Тайвань.

"На борту подводных лодок НОАК присутствуют многие признаки профессиональной культуры подводных сил, особенно это касается секретности, безопасности и профессионализма. Независимо от того, идет ли речь о процедурах технического обслуживания оборудования или о безопасности ядерных реакторов, эти силы демонстрируют высокий уровень профессионализма и стремление поддерживать самые высокие стандарты на всем флоте", – отмечается в отчете CMSI.

Китайский флот: вы могли это пропустить

Новейшая китайская атомная ударная подводная лодка затонула. Это стало серьезной неудачей для одной из приоритетных программ вооружений Китая. Примечательно, что произошло это несколько месяцев назад, и китайские власти до сих пор тщательно пытаются скрыть инцидент. Не исключено, что китайский персонал погиб или был ранен, когда подводная лодка затонула.

В США не знают, перевозила ли китайская подводная лодка ядерное топливо во время затопления. В то же время эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно, хотя не было обнаружено никаких признаков того, что китайские официальные лица брали пробы воды или окружающей среды на следы радиации.

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