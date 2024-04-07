Германия не прекратит своих усилий по поддержке Киева, пообещал канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Он также заявил, что Германия не прекратит своих усилий по поддержке Киева.

Как сообщает Reuters, об этом Шольц заявил, выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте. Канцлер подчеркнул, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является эффективное сдерживание.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда российский президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", - сказал лидер Германии.

Видео дня

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас. Это также означает отбросить узкие собственные интересы и построить сильную и действительно европейскую оборонную промышленность", - добавил Шольц.

Германия и Украина - последние новости

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают, как сесть за стол переговоров. По его словам, война в Украине закончится, когда Россия выведет войска.

Как сказал политик, кроме решительной поддержки Украины, для него остается важным одно - не допустить эскалации войны - то есть войны между Россией и НАТО.

Ранее в этом месяце Шольц анонсировал использование активов РФ и создание коалиции дальнобойной артиллерии. По его словам, западные страны будут использовать замороженные активы России для финансовой поддержки Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: