Многие жители Германии уверены, что смена президента в США приведет к ухудшению отношений с Вашингтоном.

За последний год в Германии снизилось число жителей, которые поддерживают военную помощь Украине. Об этом стало известно с опроса, проведенного институтом Verian по заказу фонда Körber-Stiftung.

Согласно исследованию, опубликованному 12 ноября, военную помощь Украине в 2024 году поддерживают 57% немцев. Это на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Также опрос показал, что 45% респондентов видят в войне РФ против Украины самый большой геополитический вызов нашего времени. Помимо этого 47% опрошенных поддерживают то, чтобы наша страна продолжала борьбу, пока не вернет все оккупированные территории. Еще 43% считают, что Киеву нужно пойти на территориальные уступки, чтобы завершить войну.

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Интересно то, что есть заметная разница между взглядами немцев в западных и восточных регионах ФРГ. Для сравнения, на востоке идею отказа Украины от своих территорий поддержали 52% людей, а на западе - только 40%.

Кроме того, 46% немцев выступили за то, чтобы их страна была активно вовлечена в разрешение международных конфликтов. При этом 71% респондентов уточнили, что хотели бы видеть активную дипломатическую работу, а 15% - расширение финансовой помощи другим странам.

Социологи также обратили внимание на то, что многие немцы уверены в том, что отношения Берлина и Вашингтона ухудшатся после того, как Дональд Трамп станет президентом США (79%). Всего 12% жителей Германии уверены, что это только укрепит отношения с Белым домом.

Другие социальные опросы

Ранее социологи выяснили, сколько украинцев хорошо относятся к РФ. Выяснилось, что только 3% людей до сих пор положительно относятся к стране-агрессору.

Кроме того, другой опрос показал, что в 5 важных странах мира граждане больше выступают за победу РФ, чем Украины. Интересно то, что за нашу победу решительно выступает управляемый коммунистами Гонконг.

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