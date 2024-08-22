В своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо просят предотвратить "подрывные акты", угрожающие региональной и континентальной стабильности.

После того как поддерживаемая Кремлем наемная группировка "Вагнер" потерпела свое последнее и самое тяжелое поражение в Африке ( в июле в засаде были ликвидированы десятки россиян), военная разведка Украины поспешила заявить о своей заслуге.

Как пишет The Times, теперь это хвастовство похоже на символическое поражение Киева после того, как хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера обратились в Совет Безопасности ООН с требованием осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в регионе Сахель на западе Африки, где дислоцируется "Вагнер".

В своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо просят предотвратить "подрывные акты", угрожающие региональной и континентальной стабильности.

Видео дня

Эти три государства избегают своих традиционных западных и африканских региональных союзников с тех пор, как их хунты пришли к власти в 2020 году, обращаясь к Москве за военной поддержкой в борьбе с джихадистским повстанческим движением, охватившим Сахель.

Дипломаты подтвердили, что письмо, размещенное на аккаунте X группы под названием "Альянс сахельских государств", в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, было распространено среди 15 членов совета.

Украина не прокомментировала письмо, но ранее заявила, что нет никаких доказательств ее роли в поддержке повстанцев в Мали. Это противоречит словам пресс-секретаря ГУР Андрея Юсова, который заявил об участии ведомства в "успешной операции против российских военных преступников".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно совершил свой четвертый дипломатический тур на континент. Теперь усилий потребуется еще больше. Региональный блок Западной Африки, ЭКОВАС, осудивший военные перевороты в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, направил свой собственный упрек в сторону Украины после инцидента в Мали.

ЭКОВАС заявил о своем "решительном неодобрении и решительном осуждении любого внешнего вмешательства в дела региона, которое может представлять угрозу миру и безопасности в Западной Африке, а также любых попыток, направленных на вовлечение региона в текущие геополитические противостояния".

Отношения Украины и стран Африки

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной в начале этого месяца из-за комментариев представителя ГУР, который заявил, что сепаратистская группировка на севере Мали получила "не только разведданные" для нападения.

Несколько дней спустя военное правительство Нигера сделало то же самое в знак солидарности со своим соседом, обвинив Украину в поддержке "международного терроризма".

Вас также могут заинтересовать новости: