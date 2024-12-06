Повреждены около 30 жилых домов, автомобили и линии электропередач.

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Вознесенск на Николаевщине, в результате есть разрушения, погиб человек, находившийся в собственном доме.

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, вчера, 5 декабря, враг нанес удар по Вознесенскому району.

В частности, россияне атаковали город Вознесенск, предварительно, ракетами типа "X-59/X-69", которые были сбиты силами противовоздушной обороны. В результате боевой работы и падения обломков повреждено около 30 жилых домов, автомобили и линии электропередач.

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По словам Кима, сейчас осуществляются работы по восстановлению электроснабжения.

"Погиб 74-летний мужчина, который во время вражеской атаки находился в собственном доме", - подчеркнул чиновник.

Удар по Николаеву 17 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 ноября российская армия нанесла удар по жилому сектору Николаева, в городе двое погибших и раненые, среди которых - дети. В общем, пострадали по меньшей мере шесть человек, погибшие - женщины. По данным главы Николаевской ОГА Виталя Кима, один ребенок был госпитализирован, второму оказывалась психологическая помощь.

Город был атакован несколькими волнами дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136". В результате чего повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров. В частности, зафиксированы разрушения и пожары жилых домов на двух локациях - 150 кв. м и 20 кв. м.

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