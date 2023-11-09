Одной из причин было то, что службы безопасности Израиля недооценили способность ХАМАСа провести столь крупномасштабную операцию, а также уверенность в израильских передовых технологиях, которая дала ложное чувство безопасности.

Атака боевиков ХАМАС 7 октября подорвала веру Израиля в свои военные и разведывательные службы. Они не только не смогли отследить планы одного из главных врагов, но и проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что ХАМАС готовит крупное наступление.

Как пишет Financial Times, многие факторы способствовали неудаче, хотя окончательные выводы полного расследования провала разведки могут быть сделаны через годы.

Частично это произошло потому, что службы безопасности Израиля недооценили способность ХАМАСа провести столь крупномасштабную операцию со всеми необходимыми строгими оперативными мерами безопасности, дисциплинированным планированием и подробным знанием территории Израиля.

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Израиль совершил аналогичную ошибку ровно 50 лет назад, перед войной Судного дня против Египта и Сирии, когда он ошибочно полагал, что арабские страны никогда не нападут из-за его военной мощи.

Второй причиной неудач Израиля было "технологическое высокомерие" - уверенность, что передовые технологии, такие как воздушные дроны, которые мониторили ситуацию в Газе, и оборудованный датчиками забор превзойдут более ограниченные технологические возможности Хамаса.

В течение многих лет это помогало Армии обороны Израиля предотвращать почти все случаи нарушения границы, но в то же время создавало ложное чувство безопасности.

Другая проблема заключается в том, что, хотя израильские высокотехнологичные методы наблюдения могут обеспечить массу высококачественной тактической разведывательной информации, они менее эффективны в раскрытии стратегии или намерений руководства.

Третья причина неспособности Израиля предвидеть нападение ХАМАСа заключалась в том, что политические беспорядки, вызванные противоречивой внутренней политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ослабили национальную безопасность и отвлекли внимание его разведывательных служб.

Отмечается, что даже когда ХАМАС готовился к войне, он продолжал ежедневно поддерживать связь с израильским правительством по мирным вопросам, таким как экспортные квоты и разрешения для рабочих. Некоторые израильские и международные чиновники утверждают, что эти рабочие помогли собрать разведданные, в том числе точные карты кибуцев, на которые позже напал Хамас.

Кроме того, ХАМАС фильтровал дезинформацию по каналам, которые, как им было известно, отслеживала израильская разведка, в то время как реальные планы нападения хранились у небольшой группы лидеров ХАМАСа.

"Уроки, которые израильские сотрудники службы безопасности извлекли из своей неспособности предвидеть нападение, имеют смертельные последствия. Их вывод заключается в том, что Израиль больше не может полагаться на разведку, обеспечивающую раннее предупреждение об атаках из сектора Газа, или на военную мощь страны для их сдерживания. Вместо этого он должен упреждать потенциальные угрозы путем их непосредственного устранения", - пишет издание.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля, убив сотни мирных жителей и захватив многих в заложники.

СМИ сообщали, что ХАМАС готовил нападение на Израиль более года.

Также Египет предупреждал Израиль о готовящемся масштабном насилии за три дня до того, как боевики совершили нападение. предупреждение не дошло до аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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