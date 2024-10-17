В Швеции также заявили, что готовы поделиться опытом относительно своего пути в НАТО.

Швеция поддерживает план победы Украины и ее будущее членство в НАТО, однако пока вступление страны в Альянс не актуально. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, план победы будет обсуждаться на встрече в Брюсселе, которая состоится вечером 17 октября.

"Украина на необратимом пути к полноправному членству в НАТО, что очень важно. Нам есть чему поучиться у Украины, когда речь идет об оборонных инновациях. И Украина также имеет сильные Вооруженные силы", - подчеркнул Йонсон.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО пока не обсуждается, ведь государство находится в состоянии войны.

"Конечно, мы (Швеция - УНИАН), как вы знаете, были приглашены в альянс и мы имели очень тесное сотрудничество с НАТО как партнером и мы будем рады поделиться опытом, который мы имеем из этого процесса", - подчеркнул министр обороны Швеции.

План победы Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский представил план победы лидерам ЕС. Он отметил, что в ноябре будет готов полноценный документ, основанный на Формуле мира - на всех десяти пунктах.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что план победы Украины будет иметь влияние на весь мир и международные организации. По его словам, все эти пункты, которые были объявлены, нужно уже воплощать.

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