В Китае обеспокоены растущими связями Российской Федерации с Северной Кореей, Пекин испытывает из-за этого все больший дискомфорт.

Как передает The Guardian, об этом на семинаре в Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл. По его словам, вопрос взаимодействия стран становится все более неудобной темой для китайских собеседников:

"В некоторых дискуссиях складывается впечатление, что мы информируем их о вещах, о которых они не знали. Они обеспокоены тем, что российское поощрение может побудить КНДР к действиям, которые не будут отвечать интересам Китая".

Также Пекин может опасаться, что этот "военный сговор" поможет Вашингтону сформировать в Восточной Азии сеть альянсов с Южной Кореей и Японией, считают в министерстве иностранных дел Японии.

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Реакция Китая на отправку войск КНДР на войну

Напомним, в Пекине заявляли, что им ничего не известно о переброске войск КНДР на территорию Российской Федерации.

Пекин выступает за дипломатическое урегулирование войны в Украине, однако Соединенные Штаты Америки систематически упрекали его за поддержку способности России воевать.

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