Россия продолжает неспровоцированную агрессию против Украины, пользуясь своей безнаказанностью.

Россия использует свое право вето в Совете Безопасности ООН как карт-бланш на агрессию против соседей. Именно поэтому организация должна быть реформирована, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН президент Чехии Петр Павел.

"Учитывая несправедливую и неспровоцированную войну России против Украины, мы должны осознать, что членство в Совете Безопасности не является карт-бланшем. Никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества, не будучи за это потом наказанным", - сказал он.

Павел подчеркнул, что "всесторонняя реформа Совета Безопасности ООН уже давно назрела".

Видео дня

"Необходимо сделать Совет более эффективным, инклюзивным, подотчетным и таким, что лучше отражает современные реалии, усиливая голос недостаточно представленных регионов", - заявил президент Чехии.

Осенняя сессия Генассамблеи ООН: последние новости

Как писал УНИАН, в эти дни в Нью-Йорке проходит ежегодная сессия Генассамблеи ООН, которая собрала лидеров более ста стран мира. Выступая с трибуны ООН, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал к дипломатическому прекращению российско-украинской войны на условиях территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также призвал к реформированию ООН.

Представитель Китая в свою очередь призвал к немедленному прекращению боевых действий и начала переговоров, но также он призвал к отмене санкций, которыми Запад пытается сдержать российского агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: