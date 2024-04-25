Он говорит, что из-за войны украинские дети забывают, как улыбаться.

Папа Римский Франциск призвал сесть за стол переговоров для завершения войны в Украине и секторе Газа.

В интервью CBS News понтифика спросили, есть ли у него послание к Путину. Понтифик ответил, что мир, достигнутый путем переговоров, "лучше, чем война без конца". "Пожалуйста, страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоры. Ищите мир", - сказал Папа.

Он напомнил, что вторжение России в Украину имеет разрушительные последствия для украинских детей. "Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно", - добавил Франциск.

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Также он рассказал говорит, что каждый день звонит прихожанам в Газе, чтобы узнать, что они переживают. "Они рассказывают мне о том, что происходит. Это очень тяжело. Очень, очень тяжело. Еда поступает, но им приходится за нее бороться", - добавил он.

На вопрос журналистки о том, может ли он помочь в переговорах о мире, Франциск сказал: "Я могу молиться. Я молюсь. Я много молюсь".

Что Папа Римский говорит о войне:

Как сообщал УНАИН, в одном из недавних интервью Франциск заявил, что в войне силу продемонстрирует тот, у кого хватит смелости поднять белый флаг и вести переговоры.

Позже это заявление пришлось объяснять, поскольку Украина и ряд других стран восприняли его как предложение сдаться. В Ватикане сказали, что понтифик просто повторил фразу "белый флаг" за собеседником.

Позже президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам говорил о "виртуальном посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить".

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