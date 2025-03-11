Пресс-секретарь Госдепа США назвала этот день "очень волнующим".

11 марта 2025 года в Джидде в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США.

В Вашингтоне заговорили о "фантастических новостях для человечества. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в соцсети Х.

"Очень волнующий день. День, который может много значить для людей во всем мире, когда речь идет о важном. (...) Ожидаем фантастические новости для человечества, поэтому мы очень оптимистично настроены, потому что знаем, что стоит на кону", - заявила пресс-секретарь.

Видео дня

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: другие новости

Сегодняшние переговоры в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций могут стать важным шаги на пути улучшения наших отношений, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. В то же время, по его словам, пока не до конца понятна позиция президента США Дональда Трампа.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц ранее комментируя ход переговоров, говорил, что стороны "идут к цели".

Вас также могут заинтересовать новости: