Политолог согласился с тем, что объявленное по итогам разговора - свидетельство отказа Путина от предложения Трампа.

Вряд ли во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина 18 марта были достигнуты какие-то договоренности о 30-девном перемирии с Украиной, о которых стороны не объявили. Такое мнение в интервью УНИАН высказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

"То, о чем было заявлено - оно слишком абстрактное и не соответствует масштабам этого разговора. То есть, если бы какие-то договоренности были - надо было заявить хотя бы что-то масштабное. Но очевидно, что они ничего такого не смогли заявить. И свидетельством этого является объявление хоккейного матча между США и Россией. Это явно не соответствует масштабам такого разговора. Поэтому не похоже на то, что какие-то договоренности все же были достигнуты", - отметил он.

При этом эксперт согласен с тем, что объявленное по итогам разговора - свидетельство отказа Путина от предложения Трампа:

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"Предложение Трампа было четкое и однозначное - он предлагал прекратить огонь на 30 дней. А после завершения разговора, что бы там Путин и Трамп не утверждали - они объявили совсем о другом. Прекращение огня в контексте ударов по энергетической инфраструктуре и планирование остановки огня в Черном море. Но не более того".

Переговоры Трампа и Путина 18 марта

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп созвонился с Путиным. Сообщалось, что разговор длился более двух часов.

По итогам разговора Кремль сделал рад заявлений, согласно которым во время телефонного разговора Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

В свою очередь Трамп объявил, что договорился с Путиным "о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре", и выразил надежду на "полное прекращение огня и, в конечном итоге, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной".

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