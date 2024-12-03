В то же время этот визит может помочь Шольцу накануне собственных выборов, считает Мусиенко.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне посетил Киев, представляет в Европе фракцию стран, выступающих за ускорение переговоров между Украиной и Россией. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Под это они применяют переходный период выборов в США. Это было прогнозируемо. Когда состоялись выборы в США и получили сигнал о том, что возможно позиция Трампа изменится и новоизбранный президент США будет призывать Европу прилагать больше усилий для того, чтобы поддерживать Украину и приложиться к мирному урегулированию. Некоторые политики и немецкий канцлер восприняли это буквально. Что это означает, что надо ускорить переговорный трек", - сказал эксперт.

Еще одна причина визита Шольца в Киев, по мнению Мусиенко - это предвыборный процесс в Германии. Ведь своим визитом немецкий канцлер подыграл интересам различных политических лагерей в стране.

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"С одной стороны он показывает избирателям, которые считают, что Германия и действующее правительство сделали недостаточно для Украины. Он показывает, что вот 655 млн евро и Германия лидер среди стран Европы по оказанию помощи Украине. С другой стороны, он подает сигнал и другим избирателям, которые не поддерживают увеличение помощи Украине и выступают за ускорение переговоров", - пояснил Мусиенко.

Кроме того, по мнению эксперта, Шольц мог обсудить с Владимиром Зеленским условия, при которых Украина готова идти на переговоры. Также он прокомментировал появление большого количества материалов в иностранных СМИ, касающихся мирных переговоров и уступок Украины.

"Украина не одна, у нас есть партнеры, которые хотят услышать четкие границы - на что мы можем пойти, а на что не можем. И они буквально требуют от нас. Они обращаются через медиа, пишут статьи и это требования. Первое - пойти на уступки России, второе - если не идти на уступки, то назвать границы того, как мы это видим", - отметил Мусиенко.

Визит Шольца в Киев: что надо знать

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц впервые за более чем 2 года прибыл в Киев. Он, в частности, объявил о пакете помощи для Украины на сумму в 650 млн евро.

По информации журналистов BILD, одной из причин визита стало узнать у Зеленского, на что готова пойти Украина для окончания войны.

Тем временем в самой Германии оппозиция обвинила Шольца в "нечестной игре" накануне выборов в связи с его визитом в Киев. По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, Шольц занимается "предвыборной агитацией за счет Украины".

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