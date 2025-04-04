Госсекретарь США пообещал не идти на уступки.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас получила заверение от госсекретаря США Марко Рубио в том, что Вашингтон будет уважать позицию Украины в ходе переговоров с Россией относительно потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Tagesschau.

Каллас рассказала об этом во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Марко Рубио заверил, что не пойдет ни на какие уступки, которые пересекают красные линии", - рассказала она.

Видео дня

Заявление Каллас прозвучало на фоне выступления Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Госсекретарь США, в частности, заявил, что США будут знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру. Он заверил, что Вашингтон внимательно следит за действиями страны-агрессора.

Также Рубио утверждал, что президент США Дональд Трамп перестанет проводить переговоры с Москвой, если та будет затягивать мирный процесс.

Переговоры о завершении войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает переговоры с США о прекращении огня. Он подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" Украины. По его словам, приоритетом для Киева является сильная армия.

"Это "красная линия" - никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем была в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться", - утверждал президент.

Зеленский подчеркивал, что такие изменения могут быть после окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: