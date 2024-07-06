Известно, что Украина в этом году уже провела первый Саммит мира в Швейцарии.

Для того, чтобы закончить российско-украинскую войну, необходимо создать "платформу мира" с широким привлечением стран. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает издание haber7.com.

Во время неофициального заседания совета министров иностранных дел Организации тюркских государств он отметил, что мирные усилия "должны быть распространены на более широкой основе, чтобы положить конец войне".

"Необходимо создать платформу мира, которая предотвратит углубление поляризации, будет иметь высокое качество участия и представительства и будет отдавать приоритет дипломатии", - подчеркнул Фидан. Видео дня

Известно, что Украина уже провела первый Саммит мира, который состоялся в Швейцарии. Сейчас итоговое коммюнике поддержали более 80 стран, среди которых и Турция.

Предложения Турции по мирным переговорам с РФ - что известно

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе начала Третьей мировой войны. Однако он надеется, что Украина и Россия смогут дойти до заключения мира как можно скорее.

Также во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным турецкий лидер подчеркнул, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а затем и достижения мира между Киевом и Москвой.

"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

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