Также Хегсет считает, что противостоять "российской военной машине" - прямая европейская обязанность.

По мнению министра обороны Соединенных Штатов Америки Пита Хегсета, в быстром толчке к миру в Украине "нет никакого предательства". Также он назвал президента Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире". Об этом Хегсет сказал 13 февраля на брифинге перед началом заседания министров обороны страны-членов НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что Трамп призвал европейские страны к увеличению оборонных расходов на НАТО, мол, чтобы в Европе признали, что есть "реальная и насущная угроза для континента".

"Эта агрессия должна стать тревожным звонком. Американцы являются активной частью этого Альянса, и будут продолжать ею быть. Но когда речь идет о расходах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. Три, четыре и, в конце концов, как сказал президент Трамп, 5% оборонных расходов", - подчеркнул Хегсет.

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Он напомнил о существовании "российской военной машины, которая пытается захватить все больше территорий в Украине". И, по мнению американского министра, "противостоять этому - прямая европейская обязанность".

"Я думаю, вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком в мире, он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров, чего хотят все", - сказал Хегсет.

И добавил, что с нетерпением ждет сегодняшнюю министерскую встречу, чтобы провести "честный разговор о том, что происходит и как достичь мира на континенте".

Когда же журналисты спросили у главы Пентагона, не являются ли последние его заявления и президента США предательством Украины, он ответил:

"Это ваша речь, а не моя. Конечно, нет никакой измены. Есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, достигнутый путем переговоров".

Последние заявления Хегсета

Как сообщал ранее УНИАН, глава Пентагона категорически высказался о довоенных границах Украины и членстве в НАТО. По мнению Хегсета, Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО.

Также он рассказал, каким должно быть мирное соглашение между Украиной и РФ. По его словам, любые гарантии безопасности для Украины "должны быть поддержаны боеспособными европейскими и неевропейскими войсками". Он считает, что эти войска "не должны быть миссией НАТО и на них не должна распространяться 5 статья".

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