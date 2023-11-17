Сингх подчеркнула, что по состоянию на сейчас у Министерства обороны США есть всего $4,9 млрд для использования в виде пакетов PDA.

В Пентагоне призывают Конгресс США как можно быстрее утвердить запрос президента Джо Байдена с дополнительным финансированием, где содержатся и пункты о помощи Украине и Израилю. Этот вопрос – в интересах национальной безопасности Штатов.

Такое заявление сделала во время брифинга заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает "Укринформ". Она также отметила, что это дополнительное финансирование будет инвестицией в военно-промышленную сферу США.

Кроме того, Пентагон сможет пополнить запасы оружия, выделенного ранее в виде внешней помощи. По ее словам, запрос на дополнительный бюджет будет обеспечивать потребности национальной безопасности Америки.

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Сингх подчеркнула, что по состоянию на сейчас у Министерства обороны США есть всего $4,9 млрд для использования в виде пакетов PDA (оказания помощи по президентским полномочиям). Еще около $1,1 есть для пополнения собственных запасов оборонного ведомства.

При этом для поддержки Украины понадобится гораздо больше средств. Именно поэтому администрация Байдена подала соответствующий запрос в Конгресс, пояснила заместитель спикера Пентагона.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", – резюмировала Сингх.

Помощь Украине от партнеров: последние новости

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Штаты готовы выделить 500 млн долларов на усиление украинской энергетической системы. По его словам, США уже предоставили Украине более $520 миллионов помощи на энергетический сектор.

Ранее сообщалось, что Дания предоставила Военно-Морским Силам ВС Украины автономные гидрографические комплексы в рамках международной технической помощи. Эти комплексы оборудованы многолучевым эхолотом, который предназначен для съемки рельефа дна с целью ситуационной осведомленности о подводном пространстве.

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