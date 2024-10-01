На фоне новостей о начале наземной операции, глава Пентагона провел разговор с израильским коллегой.

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом на фоне начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане. Глава Пентагона заявил, что США поддерживают право Израиля на самозащиту.

"Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля", - написал Остин в X.

Он также подтвердил, что необходимо дипломатическое урегулирование чтобы гражданское население могло безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы. Кроме того, Остин отметил, что США имеют все возможности для защиты американского персонала, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, и решительно настроены не допустить, чтобы какая-либо сторона воспользовалась напряженностью или расширила конфликт.

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Также глава Пентагона еще раз подчеркнул серьезные последствия для Ирана в случае, если страна решит осуществить прямое военное нападение на Израиль.

Обострение на Ближнем Востоке

Ранее западные СМИ сообщили, что Израиль рассказал Соединенным Штатам Америки о намерении зайти на территорию Ливана, чтобы зачистить инфраструктуру "Хезболлы" на границе.

Вечером стало известно, что Израиль начал массированный артобстрел одного из приграничных населенных пунктов. Также ЦАХАЛ призвал эвакуироваться людей, которые находятся возле ряда зданий в Дахии.

Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о проведении наземных рейдов против объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

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