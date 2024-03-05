Один из самолетов направлялся с пассажирами на курорт, другой - совершал тренировочный полет.

В столице Кении над Национальным парком Найроби столкнулись два самолета. В результате инцидента один из них упал на землю.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что столкнулись учебный и пассажирский самолет. Погибли два человека.

"На борту большего самолета Dash 8, который эксплуатирует Safarilink Aviation, находилось 44 человека, включая пятерых членов экипажа. Он направлялся в прибрежный туристический курортный город Диане, когда вскоре после вылета из аэропорта Уилсон экипаж сообщил о громком звуке от удара и решил повернуть назад", – сообщила авиакомпания.

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Начальник полиции округа Найроби Адамсон Бунгей подтвердил Reuters, что студент и инструктор, которые были в учебном самолете, погибли.

Управление гражданской авиации Кении уточнило, что самолет, принадлежащий летной школе, и пассажирский борт Safarilink столкнулись в 10:05 утра (7:05 утра по Гринвичу). По факту инцидента начато расследование.

Авиакатастрофы в мире: другие новости

В феврале 2024 года в Соединенных Штатах Америки разбился вертолет. Авиакатастрофа произошла вблизи города Бейкер в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. На борту находились шесть человек, никто не выжил.

В сентябре 2023 года под Турином в Италии разбился реактивный самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Инцидент произошел во время выполнения тренировочного полета перед авиашоу – борт потерял высоту, упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся. Во время падения самолет задел машину с детьми – 5-летняя девочка погибла.

В 2021 году а севере Швейцарии небольшой самолет упал в Боденское озеро во время захода на посадку на местный аэродром. Борт направлялся к аэродрому Альтенрайн на берегу озера, однако исчез с радаров.

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