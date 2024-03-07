Это усложнило использование железнодорожной ветки в военных целях.

Представители украинского подполья провели диверсию на железнодорожном объекте в Московской области России.

Как сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш", они уничтожили релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" в Солнечногорском районе в Подмосковье.

По словам самих партизан, это затруднило использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которая используется в военных целях.

Видео дня

"Наша цель - остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать", - отметили представители Сил сопротивления.

В "Атеш" обнародовали соответствующие фото и видео.

Операции партизан в тылу врага

Недавно партизаны раскрыли новое место дислокации российских боевых вертолетов. Оказалось, что они размещают боевые вертолеты на руинах комбината "Азовсталь". Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

Также агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота Российской Федерации в Сакском районе оккупированного Крыма.

Кроме того, представители движения сопротивления попали на строительство оборонительного объекта захватчиков в селе Окуневка Черноморского района.

Вас также могут заинтересовать новости: