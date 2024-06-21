Это требование касается и румынской ультраправой партии AUR/

Партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана должна предоставить письменное заявление о поддержке Украины, если она хочет присоединиться к "Европейским консерваторам и реформистам" (ЕКС) в Европейском парламенте.

Как сообщил сопредседатель ЕКС, депутат Европарламента от партии "Братья Италии" Никола Прокаччини, которого цитирует Euractiv, это требование касается и румынской ультраправой партии AUR, которая присоединилась к консерваторам на этой неделе.

"Мы попросили AUR сделать официальное письменное заявление об односторонней поддержке украинского дела. Без этого присоединение к группе ЕКС было бы невозможным, поскольку мы всегда поддерживали Киев", - заявил он.

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По словам Прокаччини, если в будущем Орбан захочет присоединиться к консерваторам, ему придется сделать то же самое.

На этой неделе к ЕКС присоединились новые члены, среди которых "Датские демократы", болгарская "Есть такой народ", литовская "Союз фермеров и зеленых", французские депутатов Европарламента, экс-члены партии "Реконкиста", а также Альянса за союз румын (AUR).

Война в Украине - позиции Венгрии

Как сообщал УНИАН, венгерский премьер планирует создать в Европарламенте пророссийскую "коалицию за мир".

Венгрия, которая будет председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года, озвучила свои цели на этот период. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Относительно войны в Украине представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор отметил, что Венгрия "внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

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