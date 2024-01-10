Министр обороны страны добавил, что недавно в Италии дали зеленый свет на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев.

Нижняя палата парламента Италии поддержала резолюцию о продлении военной поддержки Украины. За это решение проголосовали 195 человек, 50 – выступили против, а еще 55 – воздержались.

Об этом пишет Ansa. Одобренная парламентом резолюция обязывает продолжать оказывать Украине поддержку, согласно взятым обязательствам и в соответствии с тем, что будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, на международных форумах, членом которых является Италия, органами государственной власти Украины. Речь идет о помощи "в том числе путем передачи военных транспортных средств, материалов и оборудования".

"Наша поддержка Украины остается сильной и абсолютно неизменной. Впереди еще долгий путь вместе с Украиной, но было бы драматической стратегической и политической ошибкой сделать шаг назад сейчас. Наша поддержка должна продолжаться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки", – заявил министр обороны Гвидо Крозетто, выступая в парламенте.

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Министр добавил, что недавно в Италии дали зеленый свет на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев.

"Этот пакет оборудования и систем вооружения также направлен только и исключительно на усиление обороноспособности Украины", – подчеркнул Крозетто.

Помощь Украине: другие новости

Эстония будет оказывать Украине военную помощь объемом в 0,25% от своего ВВП в течение следующих четырех лет. Кроме того, страна будет передавать ежегодно по 14 млн евро на восстановление и сопутствующие проекты.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на Совете национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 миллионов евро. По его словам, Киев получит, в частности, бронетранспортеры М577.

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