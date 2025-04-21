По словам Путина, Франциск "активно способствовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквями".

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Кремль.

"Примите мои самые искренние соболезнования по поводу смерти Его Святейшества Папы Франциска", - сказал Путин в своем обращении к кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу, камерленгу Святой Римской церкви.

По словам Путина, Франциск в течение лет своего понтификата "активно способствовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивному сотрудничеству между Россией и Святым Престолом".

Видео дня

"В этот печальный час я хотел бы передать вам и всему католическому духовенству слова сочувствия и поддержки", - говорится в обращении Путина.

Смерть Папы Римского

Как сообщал ранее УНИАН, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. "Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви", - говорится в сообщении.

Событие вызвало волну соболезнований от политиков со всего мира. В частности, на него отреагировали вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встречался с папой накануне, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: