Страна признает юрисдикцию МУС.

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Монголии выполнить обязательный международный ордер на арест Путина.

"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

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"Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде. Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", - говорится в заявлении МИД.

Путин едет в Монголию

Вчера, 29 августа, стало известно, что президент Монголии пригласил кремлевского правителя посетить страну. Визит запланирован на 3 сентября.

В Кремле сказали, что не волнуются из-за возможности ареста. По данным Bloomberg, Путину предоставили гарантии, что его не задержат во время визита в Монголию по ордеру Международного уголовного суда.

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