Венгерский премьер Виктор Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости "исправить ошибочное обещание" Украине относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

На съезде возглавляемой им партии "Фидес" Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза, пишет Magyar Hirlap.

"Серьезная политическая борьба ждет нас в ближайшие месяцы до европейских выборов. Обсуждение бюджета в Брюсселе, исправление ложного обещания начать переговоры, данного Украине, также будет нашей задачей, поскольку Украина сейчас в световых годах от Европейского Союза", - сказал Орбан.

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Венгерский премьер также в очередной раз раскритиковал современную политику Евросоюза подчеркнув, что Будапешт защищается и сопротивляется всеми силами. Он заявил, что "сегодня ни ЕС, ни его страны-члены не выполняют собственные решения", а Еврокомиссия и Европарламент якобы "откровенно нарушают собственные правила игры".

"Мы противостоим обманам брюссельских бюрократов, мы противостоим вторжению мигрантов, мы противостоим гендерной пропаганде, мы противостоим иллюзиям войны, неподготовленному членству Украины в ЕС, мы противостоим "зеленым" идеологиям, которые демонстрируют все более коммунистические и даже якобинские симптомы. Мы защищаемся от иностранных попыток подорвать наш суверенитет, а также от империи Сороса, которая одновременно атакует из Брюсселя и Вашингтона", - заявил Орбан.

В то же время он отметил, что Будапешт должен не выходить из состава ЕС, а изменить его. "От Евросоюза надо не отказываться, а менять его. А это возможно только при условии кардинальных изменений в Брюсселе. Без изменений придет конец", - сказал Орбан.

"Мы не хотим быть долговыми рабами Сороса, мы не хотим быть зоной бандитских войн и миром мигрантских гетто, мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия в ней превратились в музей под открытым небом или заповедник, который стоит посетить, но который имеет только прошлое, а не будущее", - добавил Орбан.

Блокирование Венгрией приближения Украины к ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе. В то же время Орбан заявил, что ЕС должен Венгрии деньги, но эти два вопроса якобы не связаны между собой.

Ранее представитель Орбана пообещал, что Венгрия заблокирует Украине переговоры о вступлении в ЕС, потому что венграм жить на украинских территориях якобы "стало невыносимо" из-за необходимости нацменьшинствам знать украинский язык.

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