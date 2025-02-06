Такое желание больше всего отслеживается у жителей Словакии в возрасте 65 лет и старше.

17% граждан Словакии хотят, чтобы Россия победила в войне против Украины. Такой показатель намного выше, чем в соседних странах. Об этом свидетельствует недавний опрос, который провели исследователи Центральноевропейской обсерватории цифровых медиа (CEDMO), передает Euractiv.

Также победы России хочет лишь 4% поляков и 7% чехов.

Кроме того, треть населения Словакии хочет, чтобы произошло временное перемирие без победителя, такая же часть желает победы Украины.

Видео дня

"Данные CEDMO показывают, что желание победы России сильнее среди людей в Словакии в возрасте 65 лет и старше - 24%. С другой стороны, более половины словаков в возрасте 16-24 лет желают победы Украине", - добавили в материале.

В издании добавили, что на такие убеждения могут влиять дезинформационные нарративы, которые распространяются в стране. В частности политики неоднократно заявляли, что санкции против РФ не работают, а Украина неожиданно прекратила поставки газа в Словакию, в результате чего резко выросли цены.

"В январе также широко распространялось видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором явно пьяный президент Украины, а также нарратив о том, что Украина является фашистским государством, которое широко репрессирует русскоязычных на своей территории", - добавили в материале.

Опрос европейцев относительно Украины

Как писал УНИАН, ранее опрос показал, что более 60% немцев поддерживают предоставление военной помощи для Украины. Также 40% считает, что Германия должна продолжать поддерживать государство, на которое напала Россия.

В то же время опрос показал, что среди молодежи Польши ухудшилось отношение к украинским беженцам. Только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное.

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