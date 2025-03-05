Также французы считают, что именно Трамп спровоцировал ссору с Зеленским, и что США им больше не союзник.

64% опрошенных французов выступают за увеличение (20%) или за сохранение того же объема военной помощи Украине (44%). 18 процентов респондентов считают, что помощь необходимо уменьшить, а 17% — и вовсе прекратить. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Elabe для BFMTV.

Доля французов, желающих продолжения поддержки Украины, продолжает расти с июня 2024 года. Однако трое из четырех человек не желают платить больше налогов за это. Что касается отправки французских миротворцев в Украину, 68% опрошенных выступают "против" такого решения до того, как война будет закончена. 67% выступают "за", но уже после подписания мирного соглашения.

Кроме того, опрошенных граждан спросили, как они относятся к произошедшей ссоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Около 3 из 4 человек "шокированы" из-за произошедшего. При этом лишь 8% человек обвиняют украинского лидера в этом и 59% респондентов возлагают ответственность на Трампа.

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В целом Трамп имеет довольно "плохой имидж" во Франции — 80% так считают. Кремлевского диктатора Владимира Путина считают плохим 86% граждан. Именно поэтому французы больше не считают США союзником, на фоне попыток сближения Трампа с Россией.

Результаты других опросов

Ранее УНИАН сообщал, что многие американцы боятся, что Трамп не справится с экономическими проблемами. Американцев беспокоят цены, рабочие места и инфляция. Именно эти факторы сказываются на рейтинге экономического одобрения Трампа.

Кроме того, беженцы теряют желание возвращаться в Украину. По их данным, по состоянию на конец ноября 2024 года за рубежом находилось около 5,2 млн украинских беженцев. За год их количество выросло еще на 300 тысяч. Больше всего беженцев в Европе находится в Германии (27%) и Польше (23%).

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