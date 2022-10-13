Российский оппозиционер Геннадий Гудков отметил, что Путин не способен к каким-либо дебатам.

Раньше президент РФ Владимир Путин казался адекватным человеком, так было до 2011 года.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в новом выпуске "Балаканки" на канале "Гроши".

"В преддверии выборов 2011 года Путин вдвое усилил свою охрану. Он начал предпринимать меры безопасности заранее, когда еще не было протестов", - сказал он.

Гудков вспомнил о своих нескольких встречах с Путиным и сказал, что тогда еще он производил впечатление вполне адекватного человека.

"В 2001-м году он был таким человеком который интересовался, общался, задавал вопросы, записывал что-то. Постепенно он бронзовел, становился гуру, который все знает и все умеет. А когда он уже стал на пьедестал, то дискуссии с ним не было и на этот момент он начал выпадать из реальности. К 2011 году это уже оформилось окончательно и с тех пор он перестал воспринимать действительность критически", - рассказал оппозиционер.

Он отметил, что Путин не способен к каким-либо дебатам.

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