Макрон попросил быть снисходительными.

Западные лидеры защищают способность президента Джо Байдена оставаться на посту еще один срок.

BBC напоминает, что в ходе саммита НАТО он дважды серьезно оговорился, представив президента Украины Владимира Зеленского как Путина, а также назвав своим вице-президентом Трампа вместо Камалы Харрис.

Французский лидер Эммануэль Макрон после ужина в Белом доме сказал, что провел с Байденом долгий разговор. "Я видел в нем президента, который всегда отвечает за свои дела, четко формулирует вопросы, в которых хорошо разбирается. Все мы иногда оговариваемся. Это случалось со мной раньше, возможно, случится и завтра. Я бы попросил вас проявлять снисхождение", - сказал он

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Канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что такое может случиться с каждым. "Промахи случаются, и если постоянно следить за всеми, то их можно найти достаточно", - сказал он журналистам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита Альянса неоднократно говорил, что Байден добился многого: "Мы провели два дня на этом саммите и пришли к очень хорошему результату... И я думаю, что ему (Байдену - ред.) следует отдать должное за это".

Премьер Канады Джастин Трюдо также заявил журналистам, что для него было честью и удовольствием работать с американским президентом. "Глубина опыта, вдумчивость, непоколебимость Байдена в решении величайших вопросов и проблем современности - это заслуга той работы, которую мы делаем все вместе", - сказал политик.

Байдена призывают выйти из гонки

Как сообщал УНИАН, в конце июня состоялся первый раунд предвыборных дебатов Байдена и Трампа. После этого начались активные обсуждения вокруг того, способен ли действующий президент проработать еще один срок.

Позже Байден говорил, что не откажется от намерений остаться в президентском кресле.

Уже во время выступления на саммите Североатлантического Альянса он случайно представил Владимира Зеленского как "президента Путина". Политик быстро исправил ошибку.

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