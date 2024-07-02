Критики увеличения рабочей недели утверждают, что это дает возможность работодателям диктовать свои правила.

В Греции, которая является туристической страной, вступает в силу закон, который позволяет шестидневную рабочую неделю. Оппоненты такого решения уже начали протесты. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что страна, которая оказалась в эпицентре худшего финансового кризиса на континенте, ввела 48-часовую рабочую неделю. Эта мера, которую профсоюзы назвали "варварской", вступила в силу с 1 июля.

Правительство Греции объясняет, что такая инициатива стала необходимой из-за двойной угрозы – сокращения населения и нехватки квалифицированных работников. По оценкам, около 500 000 преимущественно молодых образованных греков эмигрировали из страны после почти десятилетнего долгового кризиса, разразившегося в конце 2009 года.

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Шестидневная схема, по словам чиновников, будет касаться только частного бизнеса, предоставляющего круглосуточные услуги. При удлиненной рабочей неделе работники отдельных отраслей промышленности и производственных предприятий будут иметь возможность работать дополнительные два часа в день или дополнительную восьмичасовую смену, что будет вознаграждаться доплатой в размере 40% к дневной зарплате.

В то же время реакция в стране была резкой. В Греции, где почти не существует традиции проверок на рабочем месте, критики утверждают, что эта реформа является смертельным ударом по пятидневной рабочей неделе. Так, она дает возможность работодателям диктовать, нужен ли шестой день работы.

По мнению оппонентов, которые уже вышли на улицы в знак протеста, реформа подрывает правовую защиту и отвергает давно установленные права работников: "Это не имеет никакого смысла. Когда почти все другие цивилизованные страны переходят на четырехдневную рабочую неделю, Греция решает пойти другим путем", – заявил член исполнительного комитета профсоюза государственных служащих "Адеди" Акис Сотиропулос.

Отмечается, что испытания программ четырехдневной рабочей недели неоднократно показывали повышение уровня производительности, причем исследователи объясняли это улучшением уровня концентрации внимания. Бельгия в 2022 году приняла закон, который предоставляет работникам законное право распределять свою рабочую неделю на четыре дня вместо пяти, а пилотные схемы были введены в таких странах, как Великобритания, Германия, Япония, Южная Африка и Канада.

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