В СМИ отмечают, что кратер от падения беспилотника составляет около 4 м в диаметре, свидетели рассказывают, что в момент падения был слышен сильный взрыв.

В Румынии на ферме вблизи границы с Украиной обнаружили фрагменты упавшего беспилотника. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

"На участке сельскохозяйственных угодий на острове Большая Браила были обнаружены фрагменты, которые, вероятно, происходят от летательного аппарата (беспилотника)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство национальной обороны Румынии совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводит расследование происшествия.

По сообщениям местных СМИ, на остров направляли несколько армейских поисковых групп, а жители заявляли, что слышали "странные звуки".

Также в СМИ отмечают, что кратер от падения беспилотника составляет около 4 м в диаметре, свидетели рассказывают, что в момент падения был слышен сильный взрыв.

Также опубликовано видео обломков беспилотника, на которых видны надписи на русском языке.

Недавно российская ракета залетела в Польшу

Случай произошел во время атаки России на Украину 24 марта. Ракета попала в польское воздушное пространство в районе села Осердув Люблинского воеводства на 39 секунд.

Объясняя, почему не сбили ракету, в Вооруженных силах Польши заявили: польское командование знало, что российская ракета, которая утром пролетела через Люблинскую область, вернется в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: