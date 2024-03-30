В Румынии на ферме вблизи границы с Украиной обнаружили фрагменты упавшего беспилотника. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.
"На участке сельскохозяйственных угодий на острове Большая Браила были обнаружены фрагменты, которые, вероятно, происходят от летательного аппарата (беспилотника)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Министерство национальной обороны Румынии совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводит расследование происшествия.
По сообщениям местных СМИ, на остров направляли несколько армейских поисковых групп, а жители заявляли, что слышали "странные звуки".
Также в СМИ отмечают, что кратер от падения беспилотника составляет около 4 м в диаметре, свидетели рассказывают, что в момент падения был слышен сильный взрыв.
Также опубликовано видео обломков беспилотника, на которых видны надписи на русском языке.
Недавно российская ракета залетела в Польшу
Случай произошел во время атаки России на Украину 24 марта. Ракета попала в польское воздушное пространство в районе села Осердув Люблинского воеводства на 39 секунд.
Объясняя, почему не сбили ракету, в Вооруженных силах Польши заявили: польское командование знало, что российская ракета, которая утром пролетела через Люблинскую область, вернется в Украину.