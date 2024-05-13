Как добавила Нуланд, Штаты получили определенный опыт от общения с РФ и Китаем.

Экс-заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что после окончания холодной войны все политические силы США были убеждены, что необходимо объединить Москву и Пекин в открытый и свободный мировой порядок. Они должны были стать сильными членами демократического мира.

"И это то, что мы пытались очень долго. Это работает, если у вас есть руководство, которое принципиально принимает текущую систему. Но как только у вас есть лидеры, которые говорят своему населению, что эта система толкает их страну вниз, не позволяет ей занимать принадлежащее ей место, которая имеет территориальное определение величия, которая направлена на экономическое, политическое и/или военное принуждение - это противоречат этому порядку, и тогда наша политика должна измениться", - сказала она в интервью Politico.

Нуланд объяснила, была бы текущая ситуация другой, если бы Путин и Си Цзиньпин не возглавляли свои страны. По ее словам, что в таких высокоцентрализованных обществах без электорального обновления, которое проходят все демократические страны, глава государства имеет огромное значение.

Видео дня

"Именно этот человек определяет, что означает величие. Именно этот человек решает, как поддерживать порядок в обществе. Именно этот человек - позволяя им говорить, позволяя свободную прессу, позволяя протесты, позволяя альтернативные политические партии - будет формировать варианты. И это, очевидно, ограничивает наши отношения", - отметила экс-заместитель госсека.

Как добавила Нуланд, Штаты получили определенный опыт от общения с РФ и Китаем. В частности, нужно всегда пытаться говорить с лидерами стран и работать вместе в общих интересах. В то же время, "если идеология по своей сути является экспансионистской, по своей сути нелиберальной, должны создать защиту и устойчивость для себя, для наших друзей и союзников, и особенно для тех соседей тех стран, которые вероятно, будут на передовой этого первого толчка".

США, Китай и Россия - ситуация на международной арене

Как писал Politico, США теряют популярность во всем мире. Международная репутация Америки ухудшалась с начала 2023 года, особенно в мусульманских странах в связи с поддержкой Вашингтоном Израиля в войне в Газе. А теперь к этой тенденции присоединяется и Европа.

The Telegraph писал, что Штатам нужна Европа, чтобы противостоять России и Китаю.

Bloomberg считает, что США должны рассматривать текущую ситуацию в мире как пролог к началу Третьей мировой войны и использовать имеющееся время для подготовки к ней. Но глобальную войну еще можно предотвратить, и стоить это будет значительно меньше, чем неизбежное участие в ней.

Вас также могут заинтересовать новости: