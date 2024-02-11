Об украинце и выдвинутых против него обвинениях известно очень мало.

В России умер 71-летний украинец Виктор Демченко, которого по обвинению в "шпионаже" и "участии в террористическом сообществе" держали в СИЗО Ростовской области.

Общество "Мемориал"сообщило, что данные о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке на сайте суда. В обществе отметили, что вероятно, Демченко умер в СИЗО на территории Ростовской области.

Об украинце и выдвинутых против него обвинениях известно очень мало – Демченко родился в 1952 году в городе Моспино под Донецком, где и проживал. С 2014 года Моспино временно оккупировано. Есть ли у Демченко родственники и где они - неизвестно.

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Мужчину обвиняли по статьям о "шпионаже" (276 УК РФ), "участии в террористическом сообществе" (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном хранении оружия или боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Дело в отношении него поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа. Всего состоялось семь заседаний. Подсудимые по этой категории дел содержатся в ростовских СИЗО.

Другие смерти украинцев в РФ

В конце 2023 года российская пропаганда сообщила, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву. В Сети появилась информация, что его тело нашли в селе Супонево.

Позже источники УНИАН сообщили, что предателя Украины ликвидировали из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

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