Эксперты отмечают, что наиболее логичное строительство оборонительных сооружений в Польше становится нереальным из-за того, что на границе с РФ и Беларусью расположены поля местных фермеров.

В Польше не могут начать строительство укреплений на границе с Россией и Беларусью из-за того, что на пути этому стоят местные фермеры и частная собственность. По словам экс-главы военно-инженерного управления главного командования польских вооруженных сил Богуслава Бенбенека, времени на создание укреплений вдоль границы мало, однако такую проблему пока никак не решают. Также на строительство не выделяют средства, а регламентов работ в пограничной полосе вообще нет.

Известно, что вся пограничная зона в Польше составляет 15 метров вдоль границы, после которой начинаются преимущественно частные земли.

"Если не будет юридических решений, которые сделают это возможным, не начнется строительство никаких укреплений, например, в районе Домбровы Белостоцкой, Сокулка или Сувалок. Люди не позволят строить укрепления на своей частной земле", - отметил Богуслав Бенбенек для Gazeta Prawna.

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В то же время в издании Defense Express отметили, что россияне могут атаковать Польшу и страны Балтии через Сувальский коридор, ведь он является кратчайшим отрезком между Калининградской областью и Беларусью. Однако такая местность довольно сложная и имеет минимум дорог.

"Но чуть южнее него в районе Липска уже открыта равнинная местность и возможность выхода на сеть качественной сети дорог. И на этом участке без полноценной фортификации говорить о возможности остановить армию РФ трудно. Аналогичная ситуация и на непосредственной границе Польши и российской Калининградской области", - добавляют аналитики.

По словам экспертов, максимально логичный путь для защиты страны от возможного вторжения становится невозможным, ведь для этого нужно отчудить землю, превратить сельскохозяйственные поля в минные, прорыть рвы, установить надолбы и забетонировать на высотах опорные пункты.

Кроме того, другой проблемой создания действенных фортификационных сооружений является то, что Польша отказалась от противопехотных мин.

"И, как жалуется Богуслав Бенбенек, даже начало диалога с фермерами разбивается о политические процессы, потому что в стране почти каждый год проходят различные выборы", - отметили в Defense Express.

Проект стран Балтии по созданию фортификационных сооружений: что известно

Страны Балтии начали реализацию совместного масштабного проекта Baltic Defence Line по созданию сети фортификации на границе с РФ и Беларусью. Однако строительство защитных сооружений в этих странах теряет смысл, поскольку их можно будет фактически обойти через Польшу, если она не построит аналогичную линию обороны, ведь по сценарию вторжения, Россия все равно будет воевать со всеми членами НАТО или же против европейских стран, входящих в альянс.

Строительство защитных сооружений в Украине: последние новости

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в Украине началось строительство оборонительных укреплений в декабре, а к тому времени саперные подразделения были заняты в преодолении российских укреплений.

"Этот процесс продолжается еще с декабря прошлого года. И на вопрос, почему он не происходил раньше по линии фронта, ближе к линии боевого соприкосновения, ответ прост: потому, что в прошлом году Украина вела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений", - сказал Лиховий.

В то же время председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что на Запорожье фортификационные сооружения строят ночью из-за того, что захватчики пытаются помешать украинским военным в дневное время.

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