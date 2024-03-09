Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что на Запорожье фортификационные сооружения строят ночью, ведь оккупанты пытаются помешать действиям ВСУ. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Все строится по новым технологиям и по обновленной проектной документации, которая выдана Министерством обороны Украины. Все сроки, которые ставят перед нами военные, будут выполнены", - отметил Федоров.
По его словам, специалисты пытаются совершенствовать оборонительные сооружения для того, чтобы украинским защитникам было не только безопасно, но и комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач.
Глава Запорожской ОВА также отметил, что в Минобороны Украины работает генеральная инспекция, которая контролирует качество военного строительства таких сооружений, а также бригадный контроль со стороны военнослужащих.
"Все работы также под прицелом силовых структур, чтобы все работы были выполнены в совершенстве", - заверил чиновник.
В то же время ситуация с безопасностью в регионе не позволяет на полную мощность выполнять такие работы.
"В Запорожской области враг только за последние сутки более 200 раз наносил удары именно по фронтовым территориям, поэтому когда мы говорим о безопасности, то многие работы выполняются ночью, потому что это более безопасно и тогда для врага сложнее поразить нашу технику. Поэтому конечно враг пытается мешать и сделать все, чтобы мы не строили, потому что для него это будет такая крепость, которую он точно не сможет пройти", - отметил Федоров.
Он добавил, что Кабинет министров по поручению президента по состоянию на сегодня выделил рекордную сумму на строительство фортификаций. Относительно техники, которая нужна для таких работ, то дефицита в ней нет.
"В Запорожской области - это 1,3 млрд грн, которые выделили на строительство различными заказчиками. Что касается людей, действительно, в этом есть проблема, но сегодня нам, согласно тому графику, по которому мы строим, удалось найти соответствующее количество работников", - подчеркнул чиновник.
Ситуация на фронте: последние новости
Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что РФ в разы увеличила количество атак на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты усилили свое давление в районе Работино.
"Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское, там где враг пытается срезать Работинский выступ. Если раньше там было вообще 0 атак врага, иногда от 1 до 5 штурмовых действий, то за прошедшие сутки здесь зафиксировано 16 атак противника неподалеку Вербового и Работино", - отметил он.
Также ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению, ведь для начала им надо обороняться от атак армии РФ, в то время фортификационные сооружения еще не готовы.