По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, на этом направлении строится такая "крепость", через которую оккупанты точно не смогут пройти.

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что на Запорожье фортификационные сооружения строят ночью, ведь оккупанты пытаются помешать действиям ВСУ. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Все строится по новым технологиям и по обновленной проектной документации, которая выдана Министерством обороны Украины. Все сроки, которые ставят перед нами военные, будут выполнены", - отметил Федоров.

По его словам, специалисты пытаются совершенствовать оборонительные сооружения для того, чтобы украинским защитникам было не только безопасно, но и комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач.

Глава Запорожской ОВА также отметил, что в Минобороны Украины работает генеральная инспекция, которая контролирует качество военного строительства таких сооружений, а также бригадный контроль со стороны военнослужащих.

"Все работы также под прицелом силовых структур, чтобы все работы были выполнены в совершенстве", - заверил чиновник.

В то же время ситуация с безопасностью в регионе не позволяет на полную мощность выполнять такие работы.

"В Запорожской области враг только за последние сутки более 200 раз наносил удары именно по фронтовым территориям, поэтому когда мы говорим о безопасности, то многие работы выполняются ночью, потому что это более безопасно и тогда для врага сложнее поразить нашу технику. Поэтому конечно враг пытается мешать и сделать все, чтобы мы не строили, потому что для него это будет такая крепость, которую он точно не сможет пройти", - отметил Федоров.

Он добавил, что Кабинет министров по поручению президента по состоянию на сегодня выделил рекордную сумму на строительство фортификаций. Относительно техники, которая нужна для таких работ, то дефицита в ней нет.

"В Запорожской области - это 1,3 млрд грн, которые выделили на строительство различными заказчиками. Что касается людей, действительно, в этом есть проблема, но сегодня нам, согласно тому графику, по которому мы строим, удалось найти соответствующее количество работников", - подчеркнул чиновник.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что РФ в разы увеличила количество атак на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты усилили свое давление в районе Работино.

"Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское, там где враг пытается срезать Работинский выступ. Если раньше там было вообще 0 атак врага, иногда от 1 до 5 штурмовых действий, то за прошедшие сутки здесь зафиксировано 16 атак противника неподалеку Вербового и Работино", - отметил он.

Также ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению, ведь для начала им надо обороняться от атак армии РФ, в то время фортификационные сооружения еще не готовы.

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