В него стреляли прямо на предвыборном митинге.

В эквадорской столице Кито во время предвыборного митинга застрелили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

Как сообщила газета El Universo со ссылкой на очевидцев, сначала было слышно, как раздались звуки выстрелов, после чего раненый политик упал.

Убийтво Вильявисенсио подтвердил его друг, советник избирательной кампании доктор Карлос Фигероа. Он сообщил, что кандидата в президенты убили тремя выстрелами в голову.

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"Когда его осмотрели, он уже не подавал признаков жизни. Его увезли в больницу, где и подтвердили смерть", – рассказал детали Фигероа.

Помимо этого, генеральная прокуратура страны сообщила, что в результате стрельбы также были ранены 9 человек, в том числе кандидат в депутаты и двое полицейских.

Покушения на политиков

Время от времени в мире происходят громкие покушения на политиков. Так, 8 июля 2022 года во время выступления с предвыборной речью на западе Японии неизвестные ранили бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Абэ было 67 лет.

В августе 2020 года Синдзо Абэ, который находился на посту с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья.

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