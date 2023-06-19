16 июня Монтойа умерла в палате интенсивной терапии в больнице города Бабаойо, где ее объявили мертвой в первый раз.

В Эквадоре 76-летняя Белла Монтойа умерла через несколько дней после того, как ее обнаружили живой во время подготовки к ее похоронам, сообщает El Universo.

9 июня Монтойю госпитализировали с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи пытались помочь женщине, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В итоге они констатировали ее смерть.

В тот же день родственники отвезли тело женщины в похоронное бюро, но во время подготовки к погребению заметили, что она еще дышит. После этого Монтойу снова отвезли в больницу. В отношении врачей начали проверку.

16 июня Монтойа умерла в палате интенсивной терапии в больнице города Бабаойо, где ее объявили мертвой в первый раз.

Случай с Монтойей - детали

В Эквадоре 13 июня произошел ужас на яву - женщине ошибочно констатировали смерть и едва не похоронили заживо после тяжелого инсульта.

Речь идет о бывшей 76-летней медсестре Белле Монтойя, которая начала дышать во время поминальной ночи и стучать о стены гроба, пытаясь сообщить, что жива. По данным СМИ, женщина не подавала признаков жизни после тяжелого инсульта, поэтому врачи констатировали ее смерть.

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