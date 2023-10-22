Шольц, пообещав, что немецкие власти будут "защищать и защищать" еврейскую жизнь.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время открытия новой синагоги в городе Дессау пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за обострения арабо-израильского конфликта.

"В Германии должна быть нулевая терпимость к антисемитизму. Эта новая синагога в центре города показывает: еврейская жизнь является и остается частью Германии", - сказал Шольц, пообещав, что немецкие власти будут "защищать" еврейскую жизнь.

Канцлер отметил, что чувствует огромный стыд из-за антисемитизма, который распространяется "также здесь, в Германии", передает "Немецкая волна". Он отметил, что нельзя закрывать глаза, когда евреи не в безопасности на улицах, когда звезды Давида появляются на домах.

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Открытие синагоги в Дессау состоялось через 85 лет после того, как она была уничтожена в результате антиеврейского погрома 9 ноября 1938 года. Новое здание назвали синагогой Вайля.

Протесты арабов в Германии

После 7 октября по Германии прокатилась волна антисемитских инцидентов. В частности еврейские дома в Берлине обозначали звездой Давида, а на прошлой неделе бросили две бутылки с коктейлем Молотова в синагогу.

19 октября в Берлине палестинские демонстранты забрасывали полицейских камнями, горючими смесями, а также возводили баррикады. В результате столкновения арестованы 174 человека, которые призвали превратить район Нойкельн (район с большой арабской общиной) в "Газу". Отдельно, среди демонстрантов-мужчин было распространено сообщение следующего содержания: "Превратить Нойкельн в сектор Газа. Сожгите все".

По данным Министерства внутренних дел, Германия имеет третью по численности еврейскую общину в Европе.

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